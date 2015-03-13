Мітингувальники під КМДА розблокували Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, автомобілі учасників акції, які перекривали рух, також поїхали з Хрещатика.

Як повідомляв УНІАН, згідно з анонсом акції, її учасники планували після мітингу під КМДА вирушити в Урядовий квартал і там продовжити свій захід.

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Як повідомляв УНІАН, мітингувальники під будівлею КМДА, що представляли громадські організації “Мир. Справедливість” та “Народний вирок”, перекривали рух транспорту на Хрещатику. Учасники мітингу під назвою “Марш білих хустинок”, висловлювали обурення політикою міської влади щодо соціального захисту киян. Під КМДА зібралося близько 500 осіб - переважно люди похилого віку або молодики у спортивному одязі.