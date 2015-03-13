Під КМДА зібралися півтисячі мітингувальників, учасники акції перекрили Хрещатик

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, учасники мітингу, що має назву “Марш білих хустинок”, висловлюють обурення політикою міської влади щодо соціального захисту мешканців столиці. Наразі біля адмінбудівлі КМДА зібралися близько 500 учасників акції. Переважно це люди похилого віку або зовсім молоді юнаки, одягнуті в спортивний одяг. Рух на вулиці Хрещатик перекрили автомобілі, яких наразі близько 60, на яких встановлені прапорці “Мир. справедливість”. Учасники мітингу вимагають, щоб до них вийшов міський голова Віталій Кличко.

Читайте такожУ КМДА стверджують, що за перекриття Хрещатика автомобілістам платили 500 гривень

Присутні біля КМДА представники правоохоронних органів, які слідкують за порядком, не втручаються у перекриття вулиці Хрещатик, пояснюючи, що не можуть вплинути на водіїв, які, відкривши капоти, заявляють, що у них поламалися автомобілі.

Водночас в КМДА заявляють, що цей черговий “Марш білих хустинок” є проплаченим. Вчора анонсувався цей марш його організаторами, де розповідалось, що учасники акції спочатку зберуться біля КМДА, де проведуть мітинг, після чого підуть в урядовий квартал до вищих державних органів влади вимагати кращих умов життя.