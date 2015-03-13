Кондукторів столичного транспорту планують замінити валідаторами

Про це йдеться в сюжеті ТСН з посиланням на КП «Київпастранс».

Так, вже в кінці березня в автобусах і швидкісних трамваях встановлять спеціальні валідатори, які будуть зчитувати поїздки з пластикових проїзних.

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Згідно з інформацією, якщо експеримент пройде успішно, валідатори встановлять у всьому наземному громадському транспорті столиці з осені 2015 року.