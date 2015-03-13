Кондукторів столичного транспорту планують замінити валідаторами

10:49, 13 березня 2015
Київ
1359

У наземному транспорті Києва планують замінити кондукторів на спеціальні валідатори, електронні пристрої, які будуть зчитувати з проїзних квитків кожну поїздку.

Если эксперимент пройдет успешно, валидаторы установят во всем наземном общественном транспорте Киева / vppress.ru

Про це йдеться в сюжеті ТСН з посиланням на КП «Київпастранс».

Так, вже в кінці березня в автобусах і швидкісних трамваях встановлять спеціальні валідатори, які будуть зчитувати поїздки з пластикових проїзних.

Читайте такожУ Києві вже до жовтня може з'явитися єдиний електронний квиток для громадського транспорту

Згідно з інформацією, якщо експеримент пройде успішно, валідатори встановлять у всьому наземному громадському транспорті столиці з осені 2015 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter