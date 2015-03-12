Опалення в Києві відключать, коли середня температура три дні не буде падати нижче +8 градусів

«Як тільки, згідно з чинним законодавством, буде зафіксовано оптимальні температурні показники, ми готові будемо вимкнути опалення», – наголошує заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, столична влада може прийняти рішення про завершення опалювального сезону за умови, якщо середньодобова температура повітря три дні поспіль становитиме не менше 8 С°.

«Міська влада прагне зекономити такі цінні для нас енергоресурси і кошти, які мешканці столиці платять за опалення, тому готова завершити опалювальний сезон за умови досягнення оптимальних температурних режимів», – заявив заступник голови КМДА.

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При цьому в КМДА зазначили, що у випадку занадто високої температури у оселі слід, перш за все, з’ясувати причини цієї ситуації, враховуючи характеристики будинку, рівень проведених заходів утеплення, факти перепроектування окремих квартир тощо. У разі виникнення запитань необхідно звернутися до контакт-центру міської влади – 1551 або ПАТ «Київненерго» за номером 1588 зі стаціонарного телефону або (044) 202-1588 з мобільного.