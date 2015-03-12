Будинок профспілок реконструюють ідентично попереднім параметрам - ФПУ

Про це повідомила прес-служба Федерації профспілок України з посиланням на директора благодійного фонду «Відродження Будинку профспілок» Василя Андрєєва.

«План проведення відбудовних робіт передбачає реконструкцію Будинку профспілок у тих геометричних рамках і зовнішньому вигляді, який ідентичний тому, що був до 19 лютого минулого року, до пожежі», - цитує Андрєєва прес-служба ФПУ.

За його словами, ескізи будівлі, раніше оприлюднені науково-виробничою компанією «Київ-Проект» і поширені в соцмережах, не є реально виконаними проектами і виконані без замовлення або згоди ФПУ.

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«Поважаючи громадську дискусію щодо майбутнього і виду центральної частини нашого міста, зазначаємо, що ескізи будівлі футуристичних контурів не мають нічого спільного з дійсністю. Ескізи не є проектами, і виконані без замовлення і згоди власника Будинку Профспілок - Федерації профспілок України», - підкреслив Андрєєв.

Він також повідомив, що благодійний фонд «Відродження Будинку профспілок» проводить роботи з відбудови будівлі за рахунок пожертвувань благодійників, серед яких українські і міжнародні профспілкові організації, члени профспілок і трудові колективи. При цьому держава жодним чином не залучена до процесу відбудовних робіт або їх фінансування.

Як повідомляв УНІАН, столичний Будинок профспілок згорів у лютому минулого року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдані Незалежності використовувалася активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Майдану в ніч на 19 лютого силовики підпалили Будинок профспілок, щоб учасники протесту покинули будівлю.

За оцінками голови ФПУ Григорія Осового, відбудова об'єкту обійдеться приблизно в 60 млн. грн.