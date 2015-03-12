Сьогодні ввечері станцію метро «Олімпійська» закриють на годину

На час закриття поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Ці зміни в роботі метрополітену пов’язані із проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Дніпро» (Дніпропетровськ) та «Аякс» (Амстердам) та запроваджені на підставі «Порядку організації роботи міського пасажирського транспорту під час проведення футбольного матчу Ліги Європи 12.03.2015».

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Якщо після закінчення футбольного матчу пасажиропотік перевищуватиме перевізну спроможність, можливе введення обмежень на вхід пасажирів до станцій «Олімпійська», «Площа Льва Толстого» та «Палац спорту».

КМДА просить поставитися із розумінням до введених обмежень.

Нагадаємо, 4 березня УНІАН повідомляв, що о 10:22 станції «Університет», «Вокзальна» та «Політехнічний інститут» були тимчасово зачинені для пасажирів.