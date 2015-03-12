У Києві протягом тижня вбили двох жінок: містяни заговорили про маніяка

У столиці протягом тижня знайдені тіла двох жінок. Схожість деяких деталей убивств спричинила чутки про появу маніяка, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

48-річну жінку знайшли 4 березня в лісопарковій зоні в Голосіївському районі. Вона померла від колото-різаних поранень грудей.

Під час слідства встановлено, що жінку зґвалтували та пограбували.

Іще одну жертву, 1938 року народження, виявили 7 березня в лісопарковій зоні Дарницького району. На тілі жінки також виявили ознаки насильницької смерті.

"Слідчими відділами і Голосіївського, і Дарницького райуправління відповідно відкриті кримінальні провадження за статтею "умисне вбивство". Обставини подій та мотиви скоєного злочину з'ясовуються. Сказати, що це діяв один чоловік – ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію", - повідомила заступник керівника прес-служби київської міліції Ірина Левченко.

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Тим часом у мережу виклали фоторобот розшукуваного вбивці. Його зріст 170-175 сантиметрів, чоловік худорлявої статури, приблизний вік 30-40 років. Був одягнутий у чорну куртку та спортивні штани темного кольору.

МВС просить у разі наявності інформації про місцеперебування підозрюваного телефонувати на 102.