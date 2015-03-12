В Києві знов різко подорожчав хліб
09:51, 12 березня 2015Київ
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Від сьогодні у Києві почали діяти нові відпускні ціни на окремі види хлібобулочної продукції в зв'язку з чим середня вартість хліба в магазинах міста зросла на 25-30%.
В Києві зростають ціни на популярні види хліба / registrr.livejournal.com
Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київхліб".
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У компанії зазначають, що змушені підняти ціни на свою продукцію через стрімке знецінення гривні, коливання курсу валют, істотне здорожчання борошна, цукру, масла, електроенергії і газу, що призвело до зростання собівартості виробництва.
Нагадаємо, що 18 лютого "Київхліб" вже підвищував ціни на свою продукцію на 10-12%.
Киянам доведеться більше витрачати на хліб / "Київхліб"
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