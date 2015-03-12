В Києві знов різко подорожчав хліб

09:51, 12 березня 2015
Київ
3372

Від сьогодні у Києві почали діяти нові відпускні ціни на окремі види хлібобулочної продукції в зв'язку з чим середня вартість хліба в магазинах міста зросла на 25-30%.

В Києві зростають ціни на популярні види хліба / registrr.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київхліб".

Читайте такожЦіни на хліб у Києві не будуть підвищуватися 3 роки

У компанії зазначають, що змушені підняти ціни на свою продукцію через стрімке знецінення гривні, коливання курсу валют, істотне здорожчання борошна, цукру, масла, електроенергії і газу, що призвело до зростання собівартості виробництва.

Нагадаємо, що 18 лютого "Київхліб" вже підвищував ціни на свою продукцію на 10-12%.

Киянам доведеться більше витрачати на хліб /

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter