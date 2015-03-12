Архітектори пояснили, що епатажний проект реконструкції Будинку профспілок символізує крила янгола

Користувачі соцмереж гостро відреагували на пропозицію одного з архітекторів побудувати на Майдані футуристичний музей, ідеться в сюжеті ТСН.19:30.

На перший ескіз, який оприлюднила одна з київських приватних компаній, громадськість в інтернеті відреагувала емоційно і нецензурно. Ідею назвали знущанням над пам'яттю загиблих майданівців і розвинули "хайтек"- тему в серії фотожаб. Найпопулярнішими стали кіоск преси, космічний корабель та танк на місці радянського будинку.

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Водночас, компанія, в якій працює автор ідеї Назарій Книш, дивується ажіотажу в інтернеті. Там кажуть, що це не проект, а лише художнє бачення досвідченого архітектора, і не заперечують, що свою роботу таки виставлятимуть на конкурс.

"Хотілося б запропонувати, але, як всі бачать з архітектури, проект є доволі дорогим і в державі немає коштів для реалізації. Він символізує крила янгола і показано на честь людей, загиблих на Майдані, таким чином наш архітектор хотів вшанувати їх пам'ять", - пояснила керівник НВК "Київ-проект" Вікторія Запара.