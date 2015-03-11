Кличко у Франції заявив про гарантії та захист для інвесторів

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу мера.

"Ми зробили важливі кроки для перетворення Києва у місто цікаве для інвесторів. Ми побороли бюрократію у роботі з інвесторами, оновили інвестиційне агентство - принципи і філософію його роботи, залучили молодих і відданих справі професіоналів, які б допомагали інвесторам і девелоперам", - зазначив Кличко.

Команда Кличка, за його словами, вже почала реальну боротьбу з корупцією та здійснила "важливі кроки" для поліпшення бізнес-клімату.

"Ми почали викривати і знищувати корупційні схеми. Сьогодні Київ №1 в Україні у сфері електронного урядування: наші зусилля в реформах онлайн-бюджету і електронних тендерів зроблять інвестиції максимально прозорими, а конкуренцію – чесною. Київ сьогодні як ніколи відкритий для бізнесу. А особисто я можу запропонувати підтримку, гарантії і захист для кожного інвестора", - підкреслив мер.

Читайте такожУ центрі Києва нарахували 20 тисяч квадратних метрів нелегальної рекламиЗа словами Кличка, на виставці у Каннах Київ пропонує інвесторам долучитися до таких проектів: "розумні" зупинки транспорту, будівництво готелів та конференц-центрів, реконструкція лікарень та будівництво шкіл, LED-освітлення столичних вулиць, запровадження технологій енергозбереження, громадський транспорт, будівництво житла, переробка відходів, енергогенерація, телекомунікаційна інфраструктура.

"Ми відкриваємо Київ для розробки бізнес-планів для інвестицій у транспорт, парковки, переробку відходів, модернізацію системи центрального опалення, проекти з енергоефективності, щоб зменшити залежність від імпортованих енергоресурсів та підтримати власну "зелену" енергетику", - зазначив він.

Згідно з повідомленням, у рамках MIPIM-2015 Віталій Кличко зустрінеться з потенційними інвесторами, топ-менеджерами низки провідних компаній, таких як UBS AG, Yellow & Company, Schneider Electric, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), TVO Capital Management та іншими.