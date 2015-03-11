У Києві близько 90 дитсадків не використовуються за призначенням

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Як зазначає Старостенко, міська влада наразі використовує всі можливості для розширення мережі дитячих садочків.

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«Ми провели інвентаризацію і виявили близько 90 дитсадків, які не використовують за призначенням. З них 58 – комунальної форми власності. Ми уважно вивчаємо ситуацію. Якщо термін договору оренди спливає – ми його не подовжуємо, якщо умови договору не виконуються – ми його розриваємо і намагаємось відновити в цьому приміщенні дитсадок», – сказала вона.

Водночас Старостенко зазначила, що відновити діяльність дошкільного навчального закладу досить непросто: «Тут ми маємо неухильно дотримуватися визначених стандартів – це і розмір приміщення, і особливі санітарно-гігієнічні умови. Загалом для відновлення роботи одного дитсадка місто в середньому витрачає від 10 до 12 млн грн».

Менш затратним варіантом розширення мережі дитсадків, за словами заступника голови КМДА, є створення додаткових груп.

«У Києві є багато навчальних закладів, де функціонує і дитячий садок, і школа. Нині ми поступово переводимо учнів до приміщень шкіл, вивільняючи тим самим додаткові місця для дошкільнят. Так, за 2014 рік нам вдалося відновити 3500 тисяч місць, що дорівнює відкриттю 74 груп або 12 дитсадків», – розповіла Старостенко.

Також, за її словами, при вирішенні проблеми мова йде і про будівництво нових комунальних або відкриття приватних дошкільних навчальних закладів.

Старостенко звернула увагу на те, що столична влада намагається залучити інвесторів до розширення мережі дошкільних навчальних закладів: «Ми розуміємо, що в приватні дитсадки йдуть діти, батьки яких в змозі сплачувати за їхнє перебування. Тим самим вони звільняють місця в комунальних закладах для тих, чиї батьки не мають такої можливості».