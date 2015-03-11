Київ представить у Каннах 50 інвестпроектів на 22 млрд гривень

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це сказав перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ігор Ніконов під час відкриття на виставці презентаційного стенду Києва.

Він зазначив, що київська міська влада відкрита для співпраці з іноземними інвесторами та контролюватиме реалізацію всіх інвестиційних проектів столиці.

«Наше завдання – подолати стереотип, який склався у багатьох іноземних бізнесменів про те, що вести справи у Києві ризиковано через корупцію та бюрократію. На сьогодні ми показали, що активно працюємо над створенням сприятливого інвестиційного клімату, а нинішній Київ – це місто, яке позбавлено тіньових схем минулої влади, та займатися бізнесом тут безпечно і прибутково», – наголосив Ніконов.

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За його словами, столичній владі вже вдалося побудувати нову модель співпраці з інвесторами, яка дозволяє уникнути контакту із численними чиновниками та унеможливлює корупційні ризики.

«Інвестори отримали можливість зосередитися виключно на реалізації свого проекту. Їхнє спілкування із чиновниками зведене до мінімуму: оформлення всієї документації та вирішення питань з державними структурами здійснює оновлене Київське інвестиційне агентство», – зазначив Ніконов.

У КМДА інформують, що Міжнародна виставка з нерухомості МІРІМ-2015 триватиме від 10 до 13 березня в Каннах, Франція. Стенд інвестиційних проектів Києва було відкрито 11 березня за участю Київського міського голови Віталія Кличка.

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Також повідомляється, що у рамках виставки MIPIM-2015 відбулася зустріч Кличка з мером Франкфурту-на-Майні Петером Фельдманом, на якій обговорено подальшу співпрацю між містами, зокрема, у сфері інвестицій в українську столицю.

Зокрема йшлося про перспективи розвитку проекту "Smart City" та київського інноваційного ІТ-простору. Про ці проекти йшлося і на зустрічах Кличка з інвесторами, зокрема, керівниками “Redstone Capital” Самулі Сірен та “Smart City Project of Berlin TXL” Філіпом Бутельє.

Також мер провів зустріч із топ-менеджерами низки провідних компаній, зокрема, UBS AG, Yellow & Company, Schneider Electric, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), TVO Capital Management, на якій презентував конкретні проекти у столиці України.

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Довідка УНІАН. Столична влада працює над впровадженням у Києві технології Smart City, одним із перших напрямків якої стане електронний бюджет.

За словами Кличка, такі системи ефективно працюють у Лондоні, Берліні, Тель-Авіві та багатьох інших сучасних столицях світу.

Він зауважив, що впровадження технології Smart City включає в себе також оптимізацію роботи системи громадського транспорту, системи відеоспостереження тощо.

Нагадаємо, 11 січня УНІАН повідомляв, що на офіційному веб-порталі Київської міської державної адміністрації (КМДА) оприлюднено проект бюджету міста Києва на 2015 рік.