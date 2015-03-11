У Києві за два тижні вилучили 30 одиниць вогнепальної зброї та 16 гранат

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві.

Оперативно-профілактичні заходи тривали на території столиці від 22 лютого до 7 березня 2015 року. Основні завдання операції - виявлення каналів надходження зброї до діяльності організованих злочинних груп, затримання осіб, які виготовляють та збувають зброю та вибухівку, а також вилучення зброї, що зберігається незаконно.

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Так, під час проведення цільової операції співробітниками внутрішніх справ міста Києва було виявлено 72 факти, пов’язані із незаконним обігом зброї. За 66 фактами розпочаті кримінальні провадження та триває досудове розслідування. На даний час розкриті 3 розбійні напади, 2 хуліганства та 1 легке тілесне ушкодження, де використовувалася зброя. Розшукано 4 осіб, які перебували у розшуку за скоєння злочину передбаченого за ст. 263 Кримінального Кодексу України.

За даними Управління карного розшуку ГУМВС України у місті Києві, упродовж зазначеної операції співробітники міліції з незаконного обігу вилучили: 21 пістолет, 2 автомати, 2 обрізи, 1 револьвер, 1 карабін, 1 рушницю, 1 гвинтівку, 1 саморобну зброю, 16 гранат, 275 грамів вибухової речовини, 1386 патронів. Усе вилучене було направлене на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС.

Працівники міліції вкотре наголошують, що незаконне зберігання вогнепальної зброї є кримінальним злочином. Відповідно до ст. 263 Кримінального кодексу України (Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, або збут вогнепальної зброї (окрім гладкоствольної), боєприпасів або вибухових речовин без відповідного дозволу» - карається позбавленням волі на термін від двох до п’яти років. Водночас, особа, яка добровільно здала вказані предмети, що зберігалися у неї незаконно, звільняється від кримінальної відповідальності.

Раніше УНІАН повідомляв, що у жителя Дніпродзержинська Дніпропетровської області 1 березня правоохоронці вилучили 4 гранатомети, 9 гранат та понад 2 тис. набоїв до автомата «Калашникова».