КМДА: за повірку лічильників холодної води мають платити споживачі

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на КМДА.

У мерії наголосили, повірка лічильників здійснюються за рахунок тарифів на водопостачання (Відповідно до ст. 17 "Закону України про метрологію та метрологічну діяльність"), однак наразі мешканці мають повірити лічильники власним коштом.

"До тарифів ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Євро-реконструкція" включено витрати на повірку лічильників. Не включено повірку й заміну до тарифу на постачання холодної води ПАТ "Київводоканал". Це питання наразі знаходиться на вирішення у Національної комісії, що здійснює державне регулювання на ринку енергетики та комунальних послуг", - пояснили у КМДА.

Мешканцям дозволили повірити лічильник до 1 червня, однак "до цього часу прийнято рішення застосовувати соціально прийнятні для мешканців норми".

Як пояснила прес-секретар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Юлія Грамотна, людям нараховуватимуть по 2,4 куба води на кожну зареєстровану у квартирі особу.

"З 1 липня 2014 року виконавцями послуг з постачання холодної води та водовідведення визнано ПАТ АК "Київводоканал", а гарячого водопостачання – ПАТ "Київенерго" та ТОВ "Єврореконструкція" (до цього виконавцями послуг були визнані ЖЕКи). Щоб здійснювати подальше обслуговування квартирних приладів обліку за рахунок тарифу, виконавці послуг, повинні взяти лічильники на комерційний облік", - йдеться в повідомленні.

"У зв’язку із вищезазначеним, мешканцям, які отримують послуги централізованого водопостачання мають не повірені лічильники води, необхідно подбати про повірку або заміну лічильників для їх взяття на комерційний облік виконавцями послуг та подальшого обслуговування за рахунок тарифу", - йдеться в повідомленні КМДА.

Читайте такожУ Київраді наголошують на незаконності вимагання грошей за повірку лічильниківВодночас інший заступник голови КМДА – секретар Київради Олексій Резніков наголошує: про повірку лічильників має подбати надавач послуг, а не споживачі.

"Моя позиція незмінна я вважаю, що киянин, як і мешканець будь-якого іншого міста, який отримає певну послугу, в тому числі постачання холодної і гарячої води, не зобов’язаний платити гроші за перевірку лічильника. Це має робити постачальник цієї послуги. Це його обов’язок. А обов’язок киянина допустили представника надавача послуг у свою квартиру, щоб перевірити цей лічильник", - сказав Резінков.

Він нагадав, що з цього приводу дав протокольне доручення на засіданні Київради, щоб підготували таке роз’яснення і опублікували у муніципальній газеті "Хрещатик".

На зауваження, що надавачі послуг посилаються на те, що повірка лічильника не була включена в тариф, Резніков сказав:

"А це проблема водоканалу, що в тариф має бути включена вартість повірки. Це його головні болі і проблеми. Хай він менеджмент свій спитає, чому вони не прорахували такі речі. Вони що не знали, що постачатимуть воду, і що вона обліковується лічильником? Вони не знаю, що вони мають контролювати?"

Він також порадив людям, які вже сплатили за повірку лічильників, вимагати від надавача послуг відшкодувати кошти.

"Що стосується грошей, які сплатили люди за повірку, я вважаю, що їм потрібно порадитися з юристами, і вимагати відшкодування цих коштів з постачальника послуг. Спочатку в добровільному порядку, а якщо постачальник відмовляється це зробити – тоді через суд", - сказав Резніков.