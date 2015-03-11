У центрі Києва нарахували 20 тисяч квадратних метрів нелегальної реклами

Представники «Демократичного Альянсу» в Київській міській раді заявляють, що в ході інспекції вулицями міста лише в центральній його частині зафіксовано близько 20 тисяч кв м нелегальних площ зовнішньої реклами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова депутатської фракції «Демократичний Альянс» в Київраді Василь Гацько.

Він нагадав, що все місто розподілено для розміщення реклами на 5 форматних зон: «нульова» зона - де взагалі заборонено розміщення зовнішньої реклами; 1-ша та 2-га зони (переважно центральна частині міста) - допускається реклама площею відповідно до 2,1 кв м та до 8 кв м; 3-я – до 36 кв м; 4-та зона – дозволена реклама будь-якого формату.

«Предметом нашої інспекції, яку ми проводили сьогодні вулицями Києва, була 1-ша та 2–га форматні зони. І нами зафіксовано близько 250 одиниць рекламних засобів, які сьогодні розміщено з порушеннями: частина з яких, я переконаний, в принципі не має дозволів, частина розміщена з певними маніпуляціями, наприклад, коли розміщується рекламний засіб, площа якого більша ніж зазначено в дозволі - отримали на 2 кв м розмістили 18 кв м… Або ідеться про банери, які часто досягають недозволено великих площ. Загалом, за нашими розрахунками, ми зафіксували близько 20 тис. фактично нелегальних квадратних метрів реклами в 1 і 2 зоні», - повідомив Гацько.

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За його словами, така «нелегальна» реклама часто розміщена на будівлях державної власності, держустановах.

Гацько нагадав, що днями від незаконної реклами було очищено вулицю Сагайдачного. «Зокрема транспаранти над цією вулицею показали, скільки Київ недоотримує коштів від розміщення реклами. Лише на одній цій вулиці ми знайшли 16 одиниць таких рекламних конструкцій, в той час, коли на весь Київ міська влада видала дозволів на їх розміщення лише десять. Тобто на одній вулиці в півтора раза більше, ніж видано на весь Київ, все інше – в тіні. А йдеться про сотні конструкцій лише такого типу», - заявив Гацько.

Він зазначив, що весь перелік розміщених з порушенням або без дозволів рекламних засобів в 1 та 2 форматній зоні буде найближчим часом передано Київському міському голові Віталію Кличку для відповідного реагування.

«Звільнення вулиці Сагайдачного від рекламних засобів стало можливим в тому числі завдяки політичній волі мера. Я хотів би, щоб Кличко та інші найвищі посадові особи міської влади докладали спільних зусиль, щоб розв’язати проблему в сфері розміщення зовнішньої реклами загалом по всій столиці», - сказав Гацько.

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За його словами, бюджет міста втрачає наразі близько 200 млн грн через розміщення нелегальної реклами. Гацько наголосив на важливості боротьби з корупцією в органах міської влади, через що гроші від розміщення реклами осідають в «кишенях чиновників», а не йдуть у бюджет.

У зв’язку з чим фракція підготувала проект рішення Київради про створення тимчасової контрольної комісії з перевірки відповідних департаментів і комунальних підприємств. Гацько висловив сподівання, що найбільша фракція Київради «УДАР» також підтримає проект, реалізація якого допоможе у вирішенні проблеми розміщення в місті нелегальної зовнішньої реклами.

Довідка УНІАН. Депутат Київради Рена Назарова (фракція «УДАР») повідомила, що відбулося засідання робочої групи з питань реклами в місті: «10 березня учасники робочої групи по рекламі (представники рекламного ринку, громадськість, депутати Київради, журналісти), яка була створена профільною комісією кілька тижнів тому, намагалась знайти спільні точки дотику. Досить палка дискусія видалась. Зрештою, між собою домовились ще раз обмінятись ідеями, чим саме, окрім перевірки, зокрема, дозволів з 2012 року, займатиметься ця група».