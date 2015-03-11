Патрульна служба почне працювати в Києві у червні

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на засіданні уряду, презентуючи реформу правоохоронної системи.

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"У червні ми запустимо патрульну службу в Києві. Влітку почнемо приймати заявки і почнемо процес в Дніпропетровську, Львові та Харкові. У серпні - перша дата запуску "патруля" в Одесі. І далі до кінця року всі великі міста будуть покриті новою патрульною службою", - сказав він.