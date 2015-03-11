Комісія Київради виступила проти відключення влітку шкіл, лікарень і житлових будинків від гарячої води

На засіданні постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики, яке відбулось сьогодні, на доручення міського голови Віталія Кличка було підтримано проект рішення щодо заборони припинення надання послуг з централізованого постачання гарячої води (дошкільним та навчальним закладам, закладам охорони здоров'я, соціально-медичним установам комунальної форми власності та мешканцям житлових будинків).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, на засіданні депутат Олександр Клюс зазначив, що деякі мешканці столиці в 2014 році залишились без гарячого водопостачання на 4-5 місяці через економію. Проте за весь цей час було заощаджено палива лише на три дні опалювального сезону.

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Окрім того, такі методи “економії” призвели ще й до того, що труби, через вимкнення, потребували перекладення, а це призвело до збитків на декілька мільйонів гривень з міського бюджету.

Усі члени комісії підписали даний проект рішення та одноголосно його підтримали.

Документ буде винесено на голосування на одне з найближчих засідань Київради.