Дизайн Будинку профспілок, що злякав киян, виявився особистою фантазією архітектора

У науково-виробничій компанії "Київ-Проект" заявили, що опублікований проект реконструкції згорілого Будинку профспілок не є офіційною пропозицією, повідомляє Сегодня.

"Це не проект реконструкції. Робота виконана без договору з владою, без завдання на проектування. Це просто візуалізація, бачення нашого архітектора. Ми розуміємо, що це дуже дорогий проект, і реалізувати його практично нереально", - сказала керівник "НВК "Київ-Проект" Вікторія Запара.

Автором візуалізації оновленого варіанту будівлі у футуристичному стилі став архітектор Назар Книш.

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Як відомо, в столиці зараз проходить міжнародний конкурс "Територія гідності", учасники якого пропонують свої ідеї з облаштування центральної частини Києва, де проходила Революція гідності.

Але в компанії говорять, що і на конкурс цю роботу не пропонували. Тим не менш, кияни вже активно обговорюють цю роботу в соцмережах.