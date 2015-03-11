У "Київ-проекті" показали епатажний проект нового Будинку профспілок (фото)

Відповідне фото було опубліковано на офіційному сайті компанії.

Варто зазначити, що науково-виробнича компанія "Київ-проект" не являється державною структурою.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми підрахунками, на реконструкцію будівлі піде 100 млн гривень.

Нагадаємо, столичний Будинок профспілок згорів у лютому 2014 року під час масових акцій протесту в Києві. Будівля на Майдані Незалежності використовувалося активістами як штаб Національного опору. Під час штурму Майдану в ніч на 19 лютого 2014 року силовики підпалили Будинок профспілок, щоб протестувальники покинули будівлю.