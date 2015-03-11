У Києві біля станції метро Видубичі пролунав вибух (фото)

Сьогодні, 11 березня, в Києві біля станції метро Видубичі близько 9:00 стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в місті Києві.

"Сьогодні по спецлінії "102" близько 9.20 надійшло повідомлення, що біля станції метро "Видубичі" невідомий кинув гранату в один з торгівельних кіосків", - додають у прес-службі.

За даними "Сегодня", було пробито дах кіоску з шаурмою.

"Кинули гранату в кіоск. Але в міліції кажуть, що могли цілитися, щоб влучити в перехід. Це був би кошмар - люди тоді якраз на роботу їхали. До всього, вибухнула тільки половина цієї гидоти - інша не спрацювала. Викликали саперів, але вони дуже "поспішають" - їдуть вже хвилин сорок", - розповіла "Обозревателю" жінка, яка працює поряд з місцем події.

У міліції наголосили, що за висновками фахівців-вибухотехніків невідома особа застосувала реактивний освітлювальний патрон, який ніякого відношення до боєприпасів немає.

Читайте такожКиянин погрожував підірвати саморобну вибухівку на території психлікарні

"У зв'язку з тим, що зловмисник непрофесійно використав вказаний піротехнічний засіб, він змінив свою траєкторію та влучив в дах вуличного кіоску. Постраждалих немає", - наголошується у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та займаються розшуком підозрюваної особи.