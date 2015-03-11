У Києві біля станції метро Видубичі пролунав вибух (фото)

12:03, 11 березня 2015
Київ
17127

У міліції кажуть, що невідома особа застосувала реактивний освітлювальний патрон.

obozrevatel.com

Сьогодні, 11 березня, в Києві біля станції метро Видубичі близько 9:00 стався вибух.

Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в місті Києві. 

"Сьогодні по спецлінії "102" близько 9.20 надійшло повідомлення, що біля станції метро "Видубичі" невідомий кинув гранату в один з торгівельних кіосків", - додають у прес-службі.

За даними "Сегодня", було пробито дах кіоску з шаурмою.

"Кинули гранату в кіоск. Але в міліції кажуть, що могли цілитися, щоб влучити в перехід. Це був би кошмар - люди тоді якраз на роботу їхали. До всього, вибухнула тільки половина цієї гидоти - інша не спрацювала. Викликали саперів, але вони дуже "поспішають" - їдуть вже хвилин сорок", - розповіла "Обозревателю" жінка, яка працює поряд з місцем події.

У міліції наголосили, що за висновками фахівців-вибухотехніків невідома особа застосувала реактивний освітлювальний патрон, який ніякого відношення до боєприпасів немає. 

Читайте такожКиянин погрожував підірвати саморобну вибухівку на території психлікарні

"У зв'язку з тим, що зловмисник  непрофесійно використав вказаний піротехнічний засіб, він змінив свою траєкторію та влучив в дах вуличного кіоску. Постраждалих немає", - наголошується у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту та займаються розшуком підозрюваної особи.

obozrevatel.com

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter