Послугою "мобільне паркування" скористалися вже майже 65 тисяч киян

11:46, 11 березня 2015
Київ
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У системі "мобільне паркування" зареєстровано вже 64,8 тисяч користувачів, однак відсоток людей, які постійно користуються цією послугою, ще доволі низький. 

Фото УНИАН

Про це повідомив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Володимир Першин, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Підприємство ставить собі за мету поетапний перехід на безготівкову форму сплати послуг за паркування – як за рахунок встановлення платіжних терміналів, так і за рахунок популяризації послуги «мобільне паркування». Для того, щоб зробити цей сервіс більш зручним і популярним серед водіїв, ми розробили спеціальний мобільний додаток для смартфонів, завантажити який можна з AppStore (iOS) з GooglePlay (Android). Завдяки цьому протягом хвилини можна сплатити за паркування без готівки», – повідомив керівник.

Він також додав, що такий спосіб оплати значно знижує ризик фінансових зловживань зі сторони паркувальників.

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«Ми зацікавлені спільно з водіями міста боротися з обігом «сірої» готівки на паркувальних майданчиках міста. Саме тому закликаємо киян сплачувати послуги або через паркомати, або через сервіс «мобільного паркування», або ж обов’язково вимагати від паркувальника чек і талон під час сплати послуги готівкою», – сказав Першин.

Як повідомляв УНІАН, послуга "мобільне паркування" розпочала роботу в лютому цього року.

Користувач послугою «мобільне паркування» зможе знайти найближчий паркувальний майданчик у Києві та сплатити за паркування за допомогою мобільного телефона. Для початку роботи з додатком необхідно завантажити його з AppStore (iOS) або GooglePlay (Android) і зареєструватися або увійти, використовуючи діючі реєстраційні дані.

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