Послугою "мобільне паркування" скористалися вже майже 65 тисяч киян

Про це повідомив директор комунального підприємства «Київтранспарксервіс» Володимир Першин, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Підприємство ставить собі за мету поетапний перехід на безготівкову форму сплати послуг за паркування – як за рахунок встановлення платіжних терміналів, так і за рахунок популяризації послуги «мобільне паркування». Для того, щоб зробити цей сервіс більш зручним і популярним серед водіїв, ми розробили спеціальний мобільний додаток для смартфонів, завантажити який можна з AppStore (iOS) з GooglePlay (Android). Завдяки цьому протягом хвилини можна сплатити за паркування без готівки», – повідомив керівник.

Він також додав, що такий спосіб оплати значно знижує ризик фінансових зловживань зі сторони паркувальників.

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«Ми зацікавлені спільно з водіями міста боротися з обігом «сірої» готівки на паркувальних майданчиках міста. Саме тому закликаємо киян сплачувати послуги або через паркомати, або через сервіс «мобільного паркування», або ж обов’язково вимагати від паркувальника чек і талон під час сплати послуги готівкою», – сказав Першин.

Як повідомляв УНІАН, послуга "мобільне паркування" розпочала роботу в лютому цього року.

Користувач послугою «мобільне паркування» зможе знайти найближчий паркувальний майданчик у Києві та сплатити за паркування за допомогою мобільного телефона. Для початку роботи з додатком необхідно завантажити його з AppStore (iOS) або GooglePlay (Android) і зареєструватися або увійти, використовуючи діючі реєстраційні дані.