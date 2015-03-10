У Києві на Трухановому острові планують започаткувати 3-місячний літній фестиваль
Цього року наприкінці травня, до Дня Києва, на Трухановому острові буде започатковано довготривалий фестиваль, який діятиме упродовж всього літнього сезону.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.
Як зазначається, цей фестиваль матиме як фізкультурно-спортивне, так і культурно-мистецьке спрямування.
За інформацією кураторів проекту, зокрема, голови Дніпровської райдержадміністрації Ярослава Горбунова і голови робочої групи з розробки Комплексної програми розбудови Труханового острову, депутата Київради Олександра Харченка, Труханів острів має отримати «нове життя, гідне однієї з найбагатших рекреаційних місцевин Європи».
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Передбачено модернізувати пляжну територію, відродити спортивні, мистецькі та рекреаційні зони для відвідувачів. Як зазначається, процес цей поетапно тривалий, розрахований на роки. Зокрема, й через обумовлені законодавством тендерні процедури. Але перші результати роботи, обіцяють в КМДА, кияни та гості міста побачать до Дня столиці.