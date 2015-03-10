"Київавтодор" обіцяє у березні відремонтувати дороги на понад 60 вулицях

Комунальна корпорація «Київавтодор» до кінця березня, за умови сприятливих погодних умов, відновить 8 тис. 665 квадратних метрів асфальтобетонного покриття доріг та вулиць столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що сьогодні, 10 березня, підприємства «Київавтодору» розпочали підготовчі роботи до проведення ремонту покриття, що триватиме впродовж березня-жовтня поточного року.

Бюджетом Києва на 2015 рік на ремонт автодоріг міста передбачено 27 млн грн.

Згідно з планами корпорації, до квітня роботи виконуватимуть, зокрема, за наступними адресами:

- у Голосіївському районі: вул. Васильківська, просп. Науки, вул. Велика Китаївська, вул. Байкова, вул. Боженка, вул. Ягідна, вул. Закарпатська, вул. Червонопрапорна, вул. Квітки-Основ’яненка;

- Дарницькому районі: вул. Коцюбинського, вул. Бориспільська від Привокзальної площі до вул. Руднєва, Дніпровська Набережна, Харківське шосе від Харківської площі до вул. Привокзальної, вул. Промислова, вул. Ташкенська;

- Деснянському районі – вул. Радунська, вул. Драйзера, вул. Марини Цвєтаєвої, вул. Академіка Курчатова, вул. Лісківська, просп. Лісовий, транспортні розв’язки просп. Лісовий – вул. Волкова та просп. Лісовий – вул. Жукова;

- Дніпровському районі – вул. Бучми, вул. Алма-Атинська, вул. Будівельників, Харківське шосе, бульвар Гашека, бульвар Верховної Ради, вул. Курнатовського, бульвар Давидова, вул. Бажова;

- Оболонському районі – вул. Автозаводська, вул. Семена Скляренка, вул. Богатирська, вул. Вишгородська від просп. Правди до площі Тараса Шевченка;

- Печерському районі – вул. Кіквідзе, вул. Еспланадна, вул. Кутузова, вул. Московська, вул. Панаса Мирного, вул. Гусовського, Залізниче шосе, пров. Інженерний, вул. Академіка Богомольця, вул. Леоніда Первомайського;

- Подільському районі – вул. Білицька, вул. Петропавлівська, просп. Свободи, вул. Почайнинська, вул. Сошенка, вул. Косенка;

- Святошинському районі – бульвар Кольцова, вул. Картвелішвілі, вул. Симиренка;

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- Солом’янському районі – вул. Кайсарова, вул. Вінницька, вул. Волинська, вул. Монтажників, вул. Донецька тощо.

- Шевченківському район – вул. Дегтярівська, вул. Олени Теліги, вул. Бакинська, вул. Максима Берлінського, вул. Академіка Грекова, вул. Лагерна, вул. Вільгельма Піка, вул. Салютна, вул. Грозненська;

Крім того, КП «Київавтошляхміст» проводитиме роботи з поточного ремонту на мостах та шляхопроводах міста, зокрема на мосту ім. Патона, мосту через р. Либідь на Повітрофлотському проспекті та Столичному шосе, на шляхопроводі біля ст. метро «Нивки», шляхопроводах на перетині вул. Братиславської та Шолом-Алейхема, вул. Борщагівської та вул. Гетьмана тощо.