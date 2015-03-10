У Києві судитимуть псевдоволонтера, який присвоїв понад 60 тисяч гривень

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва.

Як повідомлялося, зловмисник розмістив у соціальних мережах оголошення про збір коштів для українських військовослужбовців, які воюють на сході. На заклик про допомогу відгукнулися шестеро небайдужих патріотів, які перерахували на його банківську картку понад 60 тис. гривень.

Читайте такожНа Дніпропетровщині піймали псевдоволонтера, шахраю світить до 3 років тюрмиНасправді ж жодного відношення до волонтерського руху чоловік не мав, а усі кошти, які перераховували громадяни, витрачав на власні потреби.

Судитимуть чоловіка за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

У ході слідства, обвинувачений повністю визнав свою вину та вже частково відшкодував потерпілим завдані збитки.