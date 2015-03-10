Київрада передасть Спілці ветеранів АТО приміщення на бульварі Шевченка

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення було підтримане постійною комісією Київради з питань власності сьогодні на засіданні. Підготовлений проект рішення буде винесено на одне з найближчих засідань Київради.

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Згідно з документом, Спілці ветеранів АТО пропонується надати приміщення площею 125 кв. м на бул. Тараса Шевченка, 3 в оренду на два роки та 364 дні. Передбачено, що тут надаватиметься юридична та іншого роду підтримка киянам-учасникам АТО та їхнім родинам.

Питання виділення приміщення було узгоджено з Департаментом комунальної власності КМДА і не мало жодних заперечень.