Київрада передасть Спілці ветеранів АТО приміщення на бульварі Шевченка
16:11, 10 березня 2015Київ
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Київрада має намір передати Київській міській спілці ветеранів АТО для організації роботи громадської приймальні приміщення на бульварі Тараса Шевченка, 3.
Бульвар Тараса Шевченка у Києві / Вікіпедія
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення було підтримане постійною комісією Київради з питань власності сьогодні на засіданні. Підготовлений проект рішення буде винесено на одне з найближчих засідань Київради.
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Згідно з документом, Спілці ветеранів АТО пропонується надати приміщення площею 125 кв. м на бул. Тараса Шевченка, 3 в оренду на два роки та 364 дні. Передбачено, що тут надаватиметься юридична та іншого роду підтримка киянам-учасникам АТО та їхнім родинам.
Питання виділення приміщення було узгоджено з Департаментом комунальної власності КМДА і не мало жодних заперечень.
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