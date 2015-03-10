Киянин погрожував підірвати саморобну вибухівку на території психлікарні

В Києві на території міської психлікарні чоловік намагався підірвати саморобну вибухівку. Про це повідомляє прес-служба ГУМВС України в місті Києві.

"До старшого дільничного інспектора Подільського райуправління міліції Києва Руслана Хутька зателефонував головний лікар міської психлікарні: на території закладу медики побачили незнайомця, який поводився неадекватно і тримав у руках підозрілі предмети", - наголошується у повідомленні.

Дільничий інспектор, який прибув за викликом, підтвердив, що невідомий чоловік дійсно мав при собі схожі на петарди речі, обмотані скотчем із ґнітом, і погрожував їх застосувати.

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"Збудженого чоловіка заспокоїли, забрали небезпечні предмети. Спеціалісти вибухотехнічної служби, які прибули на місце події, знешкодили вилучені вибухові пристрої та відправили їх на експертне дослідження", - додають у прес-службі.

Повідомляється, що винуватець інциденту - 32-річний киянин, раніше не судимий. У минулому чоловік перебував на обліку у психіатра.

Слідчим відділом Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».