Столична влада обіцяє в 2015 році повністю звільнити Київ від незаконних МАФів

За планом міської влади, цього року Київ повністю звільнять від незаконних МАФів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на директора КП «Київблагоустрій» Івана Кліпу.

Як зазначається, на початок березня демонтажними групами КП «Київблагоустрій» з вулиць столиці прибрано близько 260 самовільно встановлених комерційних тимчасових споруд (МАФів). А з урахуванням подібної роботи райдержадміністрацій, понад 300.

За словами Кліпи, після зачищення Печерського району від незаконних комерційних кіосків, поточний план демонтажу скориговано. Зокрема, планове порайонне прибирання МАФів буде продовжено десь з травня, а поки насамперед прибирають найбільші скупчення самовільно встановлених кіосків.

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«Зараз ми займаємось основними «МАФовими пухлинами» Києва. А після проведення весняного тендера на залучення додаткових демонтажних потужностей, ми розраховуємо значно збільшити темпи прибирання самовільно встановлених кіосків», – прокоментував Кліпа.

За даними Департаменту міського благоустрою, наприкінці лютого та на початку березня найбільший обсяг демонтажних робіт припав на Чоколовський бульвар, Повітрофлотський проспект, а також навколо станцій метро «Політехнічний інститут» та «Лівобережна». Печерський район став першим районом, який повністю звільнено від незаконних тимчасових споруд. За планом міської влади, цього року мають повністю прибрати незареєстровані МАФи й у всіх інших районах столиці.