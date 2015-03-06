У Києві розкрили земельні махінації на 70 мільйонів гривень - Кличко

Влада Києва розкрила корупційні схеми махінацій зі столичною землею на суму понад 70 млн грн. Готуються підозри і найближчим часом посадовці-організатори цих схем будуть затримані.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам, повідомляє газета "Хрещатик".

“Ми розкрили корупційні схеми в земельних питаннях на суму понад 70 млн грн. Триває слідство. Готуються матеріали для затримань корупціонерів. Очікуємо цього найближчим часом ”, - наголосив Віталій Кличко.

У свою чергу очільник столичного главку Олександр Терещук розповів схему, за якою високопосадовці КМДА, маючи доступ до баз даних, оформлювали землю на “мертвих душ”. “Ми змогли опрацювати схеми вилучення землі завдяки інформації з мерії за сприяння Віталія Кличка. Зараз проводяться обшуки, готуються підозри. До цього мали відношення троє високопосадовців київської адміністрації. Ціна питання - десь 3 млн доларів. Землю вони продавали в доларах. Нотаріуси оформлювали цю землю на підставних осіб. Через сесію Київради проводили ці питання, щоби в подальшому оформити на своїх рідних. І далі вже землю перепродавали. Ця земля буде вилучатися і передаватися у власність громади”, - сказав Терещук.

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Мер подякував голові столичної міліції за сприяння у розслідуванні і висловив сподівання, що найближчим часом буде результат від правоохоронців і щодо інших зловживань, матеріали по яких столична влада передала київській міліції і прокуратурі, зокрема, йдеться про зловживання у “Київпастрансі” на суму понад 3 млрд грн.

“Наше ключове завдання - зруйнувати корупційні схеми в Києві, які будувалися багато років у всіх сферах. І щоби всі винні були покарані”, - наголосив Віталій Кличко.