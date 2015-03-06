У Мінінфраструктури назвали безперспективним будівництво "Повітряного експреса"

Міністерство інфраструктури України вважає безперспективною реалізацію національного проекту «Повітряний експрес», що передбачає будівництво залізничної гілки до найбільшого в країні міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський.

«У тому вигляді і за ті гроші, які передбачалися за проектом, сенсу в ньому я не бачу, математика не сходиться. Якщо комусь потрібно гроші освоїти, то вибачите, я це не прийму», - сказав міністр, додавши, що фінальне рішення про долю цього інфраструктурного проекту ще не ухвалене.

Він підкреслив, що на даний час Україна і ключовий кредитор проекту «Повітряний експрес» - Китай обговорюють майбутнє залізничного сполучення між аеропортом «Бориспіль» і центральним залізничним вокзалом Києва, а зарезервовані в китайському банку гроші можуть бути направлені й на інші проекти.

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"Китайська сторона поки що нічого не говорить, але ми обговорюємо можливість направлення цих коштів на інші проекти", - зазначив Пивоварський.

Однією з головних причин безперспективності проекту міністр назвав прогнозований низький пасажиропотік у цьому напрямку.

«Якщо подивитися пасажиропотік у цьому напрямку, то цей проект би не окупився, це «найвужче» місце», - підсумував глава міністерства.

Як повідомляв УНІАН, за умовами угоди, для реалізації проекту «Повітряний експрес» Ексимбанк Китаю повинен надати Україні кредит у розмірі 372 млн. дол. Кредит планувалося виділити двома траншами, перший з них в обсязі 52 млн. дол. був виділений у 2013 році і направлений на виконання проектних і підготовчих робіт. Другий, на 320 млн дол., мав бути направлений на будівельні роботи і закупівлю рухомого складу.

Незважаючи на те, що гроші були виділені, а техніко-економічне обгрунтування проекту затвердили ще в березні 2011 року, проектування завершене не було, тому будівництво так і не почалося.

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У вересні 2014 року тоді ще міністр інфраструктури України Максим Бурбак заявив, що під приводом реалізації проекту "Повітряний експрес", що курирувався на той момент головою Держінвестпроекту Владиславом Каськівим, зникли 50 млн. дол. кредиту. Проте в Держінвестпроекті ці звинувачення назвали брехнею.

У листопаді 2014 року цей проект було передано з Держінвестпроекту в управління Міністерству інфраструктури.