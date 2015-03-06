У столичному метро з'явився "Вагон квітів" (фото)

Із сьогоднішнього дня на Куренівсько-Червоноармійській лінії столичного метро щодня курсуватиме «Вагон квітів», повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Ззовні вагон розмальований ромашками та маками, а у середині прикрашений повітряними кульками та постерами, на яких відомі люди оспівують жіночу красу, весну та кохання.

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«Сподіваюся, що «Вагон квітів» даруватиме нашим усім пасажирам гарний настрій упродовж всього року», – сказав начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський та подякував співорганізаторам святкової акції за креативність і небайдужість до столичної підземки.

Як зауважив директор арт-компанії Wallstreet Дмитро Ніколюк, проект «Вагон Квітів» – це чудовий подарунок всім жінкам до свята весни і продовження плідної співпраці з метрополітеном. У подальших планах – розмалювати ще кілька вагонів, які курсуватимуть на двох інших лініях підземки.

Проект до свята весни розробили Київський метрополітен та арт-компанія Wallstreet, а фінансово втілити ідею у життя допомогла компанія із доставки квітів «UFL».