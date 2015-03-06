У Господарському суді Києва міліціонер важко поранив колегу

Про це йдеться на офіційному сайті МВС.

«Сьогодні о 13:24 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від лікарів про те, що в суді один із міліціонерів отримав вогнепальне поранення. За попередньою інформацією, ушкодження він отримав від свого колеги, який необережно поводився зі зброєю. Працівника міліції у тяжкому стані госпіталізовано до лікарняного закладу», - сказано в повідомленні.

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Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Шевченківського районного та Головного управлінь. Працівники міліції з’ясовують всі обставини.

Нагадаємо, у лютому минулого року у Кременчуці з пістолета важко поранили суддю.