У Господарському суді Києва міліціонер важко поранив колегу
15:30, 06 березня 2015Київ
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Сьогодні вдень у Господарському суді Києва правоохоронець отримав поранення від свого колеги і наразі перебуває у тяжкому стані.
У Госпсуді Києва міліціонер важко поранив колегу / Фото dt.ua
Про це йдеться на офіційному сайті МВС.
«Сьогодні о 13:24 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від лікарів про те, що в суді один із міліціонерів отримав вогнепальне поранення. За попередньою інформацією, ушкодження він отримав від свого колеги, який необережно поводився зі зброєю. Працівника міліції у тяжкому стані госпіталізовано до лікарняного закладу», - сказано в повідомленні.
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Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи Шевченківського районного та Головного управлінь. Працівники міліції з’ясовують всі обставини.
Нагадаємо, у лютому минулого року у Кременчуці з пістолета важко поранили суддю.
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