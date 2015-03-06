Торік Київ відвідали майже 1 мільйон іноземних туристів

У 2014 році Київ відвідали 1,8 млн туристів, половина з яких – іноземні гості. Про це повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, презентуючи місто на 49-ій Міжнародній туристичній біржі ITB-2015 у Берліні, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Багато хто з іноземців остерігається відвідувати Київ, оскільки вважає, що тут теж проходять військові дії. Саме тому наше завдання у цій конференції не просто представити туристичні можливості української столиці, а й довести потенційним туристам, що наше місто – цікаве, гостинне та безпечне. Тут відбувається безліч цікавих заходів, які варто відвідати», – сказала вона.

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З проханням посприяти покращенню іміджу України та, зокрема, Києва, Старостенко звернулася до високих гостей, які відвідали об’єднаний стенд «Україна»: посла України в ФРН Андрія Мельника та депутата Бундестагу Юргена Клімке. Мова, зокрема, йшла про напрацювання привабливих і безпечних напрямків для туристів.

«Клімке запропонував провести в Бундестазі слухання з української тематики, щоб привернути увагу до важливості України як туристичного центру. Водночас ми звернулися до пана Клімке з проханням продовжити традицію фінансування туристичних об’єктів України, яку Німецьке товариство з міжнародного співробітництва GIZ започаткувало 2010 року до Євро-2012 та яка завершилася наприкінці 2014 року», – повідомила Старостенко.