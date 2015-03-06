На Троєщині з'являться нові тролейбуси

Три тролейбусні маршрути Києва, що обслуговують жителів Троєщини - 31, 37, 50, - поповнились новим рухомим складом.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом 6 нових тролейбусів, куплених за кошти кредиту ЄБРР, почнуть перевозити пасажирів найближчим часом.

Сьогодні Київський міський голова Віталій Кличко особисто оглянув нові тролейбуси. Вони будуть розподілені по маршрутах по 2 на кожний.

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Це тролейбуси компанії “Богдан”.

За словами Кличка, це сучасний рухомий склад, що має спеціальні пандуси для перевезення пасажирів на інвалідних візках. Мають високі стелі, сучасний дизайн та потребують на 20-30% енергії менше, ніж старі тролейбуси.

Кличко повідомив, що до кінця цього місяця місто отримає ще 9 тролейбусів, а до кінця року ще 51.