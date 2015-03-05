У Київраді наголошують на незаконності вимагання грошей за повірку лічильників

Відповідне доручення керівникам ЖЕО озвучив секретар Київради Олексій Резніков, повідомляє прес-служба міськради.

"Вимагати від жителів повіряти лічильники холодного та гарячого водопостачання за власний рахунок – неправомірно", - наголосив Резніков, передає Українська правда.

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Він також доручив профільній комісії Київради підготувати офіційне роз'яснення з питання повірки лічильників води та опублікувати підготовлену інформацію в газеті "Хрещатик".

Водночас Резніков не повідомив, чи повернуть киянам (станом на кінець лютого споживачі за власний кошт повірили 85 тисяч лічильників лише холодної води – ред.) кошти за проведену за власні гроші повірку лічильників, як цього вимагали постачальники послуг.

Як відомо, наприкінці листопада 2014 року "Київводоканал" заявив, що нарахує додаткові куби води мешканцям, які не повірили квартирні лічильники, мають несправні лічильники або такі, у яких закінчився термін експлуатації.

У вересневих платіжках на компослуги киянам нарахували по 22 кубічні метри холодної води на кожну зареєстровану у квартирі особу.

Згодом у "Київводоканалі" пояснили, що кияни без лічильників мусять платити за своїх сусідів, які шахраюють.

У водоканалі неодноразово наголошували, що мешканці мають повірити лічильники власним коштом. Повірка водоміра коштує від 43 до 120 гривень. Таким чином 85 тисяч лічиників обійшлися мешканцям столиці щонайменше у 3,6 мільйона гривень (якщо рахувати найнижчу вартість повірки у 43 гривні).

Однак юристи відзначають, що дерти гроші з киян за повірку лічильника незаконно.

"Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку проводяться за рахунок виконавця послуг, яким є ЖЕК", - пояснив "Українській правді. Київ" юрист.

28 листопада "Київводоканал" заявив, що готує нові розрахунки структури тарифу на холодну воду, які включають послугу повірки лічильників. Новий тариф обіцяли "найближчим часом" подати на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

20 лютого "Київводоканал" заявив, що мешканцям столиці, які не повірять лічильники холодної води до 1 березня, нараховуватиме більшу плату за воду та водовідведення.

З 1 липня 2014 року у Києві гаряча вода подорожчала більш ніж на 70%, а холодна - на 130%. Також з 1 липня зросла вартість теплопостачання Києва і квартплата (на 90%).