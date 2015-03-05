У столиці затримали адвоката, який намагався підкупити суддю Апеляційного суду за $10 тисяч

17:43, 05 березня 2015
Київ
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У Києві затримано адвоката, який намагався підкупити суддю Апеляційного суду Києві за 10 тис. дол.

Фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста.

«У ході спецоперації, проведеної прокуратурою Дніпровського району м. Києва спільно із співробітниками міліції та управління «К» УСБУ в м. Києві, викрито адвоката, який намагався передати хабар у сумі 10 тис. доларів США судді Апеляційного суду м. Києва», - йдеться в повідомленні 

За даними прокуратури, встановлено, що адвокат, який представляв у суді інтереси комерційної структури, через посередника намагався домовитися про передачу судді неправомірної вигоди за позитивне вирішення апеляційної скарги в інтересах свого клієнта. 

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Місцем для передачі хабара адвокат обрав ресторан у центрі столиці. Надалі в ході проведення оперативно-розшукових заходів адвоката було затримано за підозрою у вчиненні даного злочину, зазначили в прес-службі.

Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція або давання хабара). 

Наразі проводяться першочергові слідчі дії.

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