В Києві з 12 березня знов подорожчає хліб

Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Київхліб". "Батони нарізні київські будуть коштувати 7,20 грн, (було 5,34 грн). Хліб український столичний подовий - 8,58 грн, (був 6,9 грн), хліб пшеничний традиційний подовий - 7,14 грн (був 5,64 грн) з ПДВ", - йдеться в повідомленні прес-служби компанії.

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У компанії зазначають, що змушені підняти ціни на свою продукцію через стрімке знецінення гривні, коливання курсу валют, істотне здорожчання борошна, цукру, масла, електроенергії і газу, що призвело до зростання собівартості виробництва.