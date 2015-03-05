У Києві вже до жовтня може з'явитися єдиний електронний квиток для громадського транспорту

Єдиний електронний квиток на проїзд в міському пасажирському транспорті Києва планується запровадити до жовтня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні Київради генеральний директор КП «Київпастранс» Сергій Майзель.

«Перед нами стоїть завдання до жовтня ввести електронний квиток», - заявив Майзель, відповідаючи на запитання депутатів щодо системи оплати проїзду в громадському транспорті столиці.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2013 року тодішній голова КМДА Олександр Попов поставив завдання перед профільними службами вирішити всі необхідні питання для того, щоб розпочати впровадження нової системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, як наземному, так і в метро, з 1 січня 2014 року. Пізніше в КМДА повідомили, що введення єдиного електронного квитка відкладається.

Читайте такожУ деяких київських маршрутках вартість проїзду злетіла до 6 гривень

У вересні 2014 р. перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов сказав, що з метою скорочення витрат на збір коштів за проїзд у транспорті Київ має намір якнайшвидше запровадити електронний квиток.

«Ми плануємо запровадити електронний квиток вже з наступного року. Це дасть змогу киянам сплачувати проїзд не лише карткою киянина, а й банківською карткою чи навіть за допомогою мобільного телефону. Крім того, пасажир зможе вибрати для себе найбільш зручний та вигідний варіант оплати проїзду – на весь день або на конкретну відстань чи маршрут», - сказав Ніконов.