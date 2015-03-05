Скандальному судді, який погрожував застрелити співробітника ДАІ, оголосили про підозру

Генеральний прокурор України Віктор Шокін підписав підозру судді Владиславу Оберемку у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 345 (погроза щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством), а також ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це заявив прокурор столиці Сергій Юлдашев.

”Як ви знаєте, суддю досить складно притягнути до відповідальності - треба пройти так зване «велике коло». Генеральний прокурор України вже звернувся до голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів з клопотанням про відсторонення судді Оберемка від посади. Одночасно Віктор Шокін направив подання до Верховного Суду України про надання згоди на затримання цього судді. І вже голова Верховного Суду має скерувати цей документ до Верховної Ради. І, нарешті, депутати на пленарному засіданні голосують за відповідне рішення. Ось така складна процедура», - пояснив Юлдашев.

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Нагадаємо, 1 березня співробітники ДАІ зупинили позашляховик ”BMW Х-5”, за кермом якого перебував суддя Владислав Оберемко, через порушення ним правил дорожнього руху. Під час оформлення протоколу суддя погрожував пістолетом інспектору ДАІ, а також журналісту, який знімав інцидент на камеру.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження проти судді Макарівського районного суду Київської області Оберемка, який у нетверезому вигляді погрожував убивством співробітнику Державтоінспекції.

Дії судді кваліфіковано за ч.1 ст.345 (погроза співробітникові правоохоронних органів), ч.1 ст.129 (погроза вбивства), а також ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.