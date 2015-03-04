Київрада реорганізувала три комунальні підприємства, які займаються тваринами
Комунальні підприємства «Центр ідентифікації тварин» та «Притулок для тварин» приєднали до Київської лікарні ветеринарної медицини.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував сьогодні 71 зі 100 зареєстрованих у сесійній залі депутатів Київради.
Згідно з рішенням, Лікарня ветеринарної медицини є правонаступником всіх прав, обовязків та майна підприємств «Центр ідентифікації тварин» і «Притулок для тварин», існування яких припинено як окремих підприємств.
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Проект рішення підготовлений з метою оптимізації роботи комунальних підприємств та ефективного використання майна територіальної громади Києва, що в свою чергу сприятиме економії бюджетних коштів та підвищенню ефективності, результативності їхнього господарювання.
У рішенні зазначається, що вказана реорганізація не має на меті ліквідацію і зупинку діяльності вказаних напрямків.
За даними КМДА, яка готувала відповідний проект рішення, бюджет даних трьох підприємств у 2014 році становив 11,79 млн грн. Внаслідок реорганізації бюджет на 2015 рік становитиме 9,9 млн грн.
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Передбачається, що реорганізація дозволить активніше та логічніше залучати гранти зоозахисних фондів України і Європи на базі одного комунального підприємства, а не трьох.
Як повідомляв УНІАН, 12 січня Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко звільнив директора КП ”Притулок для тварин” Тараса Смурного. Відповідне рішення він прийняв під час інспекції притулку для тварин у Бородянці. Тоді ж Кличко заявив, що невдовзі буде проведено реорганізацію, внаслідок якої буде об`єднано ветеринарну службу, Притулок і Центр ідентифікації тварин.