Київрада реорганізувала три комунальні підприємства, які займаються тваринами

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував сьогодні 71 зі 100 зареєстрованих у сесійній залі депутатів Київради.

Згідно з рішенням, Лікарня ветеринарної медицини є правонаступником всіх прав, обовязків та майна підприємств «Центр ідентифікації тварин» і «Притулок для тварин», існування яких припинено як окремих підприємств.

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Проект рішення підготовлений з метою оптимізації роботи комунальних підприємств та ефективного використання майна територіальної громади Києва, що в свою чергу сприятиме економії бюджетних коштів та підвищенню ефективності, результативності їхнього господарювання.

У рішенні зазначається, що вказана реорганізація не має на меті ліквідацію і зупинку діяльності вказаних напрямків.

За даними КМДА, яка готувала відповідний проект рішення, бюджет даних трьох підприємств у 2014 році становив 11,79 млн грн. Внаслідок реорганізації бюджет на 2015 рік становитиме 9,9 млн грн.

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Передбачається, що реорганізація дозволить активніше та логічніше залучати гранти зоозахисних фондів України і Європи на базі одного комунального підприємства, а не трьох.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Київський міський голова, голова КМДА Віталій Кличко звільнив директора КП ”Притулок для тварин” Тараса Смурного. Відповідне рішення він прийняв під час інспекції притулку для тварин у Бородянці. Тоді ж Кличко заявив, що невдовзі буде проведено реорганізацію, внаслідок якої буде об`єднано ветеринарну службу, Притулок і Центр ідентифікації тварин.