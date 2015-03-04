Київрада спростила порядок надання земельних ділянок у користування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі у прес-службі Київської міської ради, відповідний проект рішення депутати підтримали на засіданні 4 березня, внісши зміни у тимчасовий порядок надання земельних ділянок у користування або власність.

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У Київраді запевняють, що завдяки цьому рішенню громадяни зможуть оформити право користування на земельну ділянку в тричі швидше.

«Якщо минулий порядок оформлення передачі землі в користування передбачає проходження декількох голосувань депутатів: спочатку щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою, а потім вже безпосередньо про землевідведення, то завдяки цьому рішенню тривалість оформлення землевідведення скоротиться з півтора року до півроку», - йдеться в повідомленні.