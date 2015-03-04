У столиці заявили про "будівельний безпрєдєл": ГПУ просять перевірити низку житлових комплексів

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення про врегулювання питань щодо будівництва житлових комплексів «Шевченківський квартал», «Молодіжна ініціатива», «Затишний», «Кузьминський», «Кузьминський-2» та «Посольський» у Шевченківському районі підтримав сьогодні на засіданні 81 із 99 зареєстрованих в залі депутатів Київради.

За словами члена постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування Владислава Михайленка, навколо кожного з об’єктів загострилась соціальна напруга.

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За словами Михайленка, проект рішення готувався тривалий час, з літа минулого року. Наразі комісії Київради відомо, що будівництво, зокрема, «Шевченківського кварталу» ведеться без відповідних дозволів та документів, а тому не може гарантувати безпеку для киян. При цьому він зазначив, що квартири в комплексі продають за дуже привабливою низькою ціною.

«Я рекомендую всім киянам не вкладати кошти в сумнівні будівництва. І вважаю, що досить мовчати з приводу подібних сумнівних будівництв. Ми досить довго мовчимо і наше мовчання може розцінюватись як покривання незаконної забудови, як покривання того будівельного безпрєдєла, який відбувається у нас на очах», - заявив депутат.

Сьогоднішнім рішенням Київрада вирішила негайно зупинити будівництво житлового комплексу «Шевченківський квартал» на вул. Новоукраїнська, 24-а (власник землі – Київський індустріальний коледж, забудовник ТОВ «ВКФ «Фарби України») та зупинити продаж квартир; провести громадське обговорення з інвесторами проекту та відновити знесені зелені насадження.

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Також вирішено з метою встановлення законності будівництва комплексу «Молодіжна ініціатива» на вул. Степана Руданського, 9-а (забудовник ТОВ «Соціальна молодіжна ініціатива»), комплексу «Затишний» на вул. Руданського, 3-а (забудовник ТОВ «Мегаполісстрой»), комплексу «Кузьминський» на вул. Жамбіла Жабаєва, 22 (забудовник ТОВ «Соціальна молодіжна ініціатива»), «Кузьминський-2» на вул. Магістральна, 33 (забудовник ТОВ «Сіті-груп») та «Посольський» на вул. Жамбіла Жабаєва, 7-г та 7-д (забудовник ТОВ «Респектінбуд») та у зв’язку з бездіяльністю прокуратури Києва звернутися до Генпрокуратури з проханням вжити всіх необхідних заходів для усунення порушень чинного законодавства.