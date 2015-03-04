Київрада скасувала дозвіл на забудову легендарного стадіону "Старт"

Київрада визнала таким, що втратило чинність, своє рішення від 26 лютого 2010 року про передачу ТОВ ”Голден хаус” земельної ділянки для комплексної реконструкції стадіону ”Старт”, а також будівництва та експлуатації спортивно-оздоровчого комплексу та багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельно-розважального призначення та паркінгом на вулиці Шолуденка, 26-28/4.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 84 з 97 зареєстрованих в сесійні залі депутатів Київради.

Проект рішення внесла на розгляд сьогоднішнього засідання Київради як невідкладний депутат міськради Тетяна Меліхова, яка очолює тимчасову контрольну комісію Київради з питань перевірки легітимності рішень міськради, прийнятих після травня 2006 року.

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За її словами, ця ініціатива підготовлена за поданням земельної комісії та тимчасової контрольної комісії. «За» внесення проекту до сьогоднішнього порядку денного проголосували 78 із 100 зареєстрованих в сесійній залі депутатів.

Довідка УНІАН. Стадіон «Старт» відомий через легендарний «Матч смерті», якй відбувся на ньому у 1942 році.

7 серпня 2013 р. газета “Коментарі” повідомила, що Вищий адміністративний суд України дозволив компанії «Голден Хаус» забудувати ділянку, на якій знаходиться спортивний комплекс «Старт» у Києві.

Як зазначалось, історія з передачею стадіону в приватну власність тривала з 2007 року. Тоді між Державною податковою інспекцією у м. Києві, на балансі якої перебував спорткомплекс, і ТОВ «Голден Хаус» був підписаний інвестиційний договір, що передбачав його реконструкцію разом із забудовою прилеглої території.

Рішенням Київради від 26 лютого 2010 року земельну ділянку площею 4,83 га було передано ТОВ «Голден Хаус» для «комплексної реконструкції спортивного комплексу стадіону «Старт», будівництва, експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу та багатофункціонального житлово-офісного комплексу з приміщеннями торгово-розважального призначення та паркінгом». А вже влітку того ж року територія стадіону була приватизована компанією за сміховинну суму у 10 млн грн.

Компанія-забудовник зобов`язана була побудувати новий маленький стадіон, а на території, що вивільниться - багатоповерхівки.

В грудні 2014 р. постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування рекомендувала міськраді скасувати рішення про передачу в оренду ТОВ «Голден Хаус» земельної ділянки під стадіоном «Старт».

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Голова комісії Володимир Прокопів наголосив, що ”від знищення легендарний стадіон врятували кияни, які своїми протестами привернули увагу до сумнівної оборудки міської влади і не дозволили компанії розпочати будівельні роботи. Комісія пропонує відмінити рішення попередників і зберегти одне з історичних місць столиці».