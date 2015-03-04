На горищі будинку на Саксаганського, який сьогодні охопила пожежа, знаходилася каністра з бензином

Про це Кличко заявив під час виїзду на місце пожежі на вулиці Саксаганського у двоповерховій будівлі, під час гасіння якої загинули двоє рятувальників, повідомили УНІАН у прес-службі мера.

“Сьогодні у боротьбі з пожежею загинули два герої, два пожежних. На жаль, останнім часом Київ стикається з проблемою пожеж. Близько 10 загорянь тільки протягом останнього місяця. Це дуже небезпечний показник. Я щойно розмовляв з пожежними і вони розповіли, що на горищі цієї будівлі на Саксаганського знаходився склад з легкозаймистими предметами, більше того - там була ще й каністра з бензином. Відсутність жорсткого контролю будівель з боку пожежних призводить до того, що випадки загоряння частішають і жертвами цього стають кияни", - сказав Кличко.

Читайте такожПлоща пожежі на Саксаганського - 400 кв. м, є загроза поширення вогню - ДСНС

За словами мера, з метою розслідування всіх останніх випадків пожеж у столиці він звертатиметься у прокуратуру, щоб отримати чіткі дані про причини пожеж і відповідальних.

Також Кличко заявив, що міська влада після пожежі у кінотеатрі "Жовтень" вже зверталася до Кабінету міністрів з тим, аби уряд дозволив перевіряти на дотримання протипожежної безпеки міські заклади, приміщення, у яких буває велика кількість людей.

"Впевнений, що ми перейдемо до практики протипожежної безпеки і перевірок, які зможуть упередити займання в столичних будівлях", - сказав Кличко.