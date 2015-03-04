Пожежу на Саксаганського загасили, ДСНС підтверджує загибель двох рятувальників

Про це повідомляє прес-служба Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

"У 12.04 ДСНС вдалося локалізувати займання на площі 400 кв. м, а в 12.11 повністю загасити", - сказано в повідомленні.

За попередніми даними, пожежа виникла під дахом. Гасіння пожежі ускладнювалося наявністю великої кількості дерев'яних конструкцій та елементів, а також горючим утеплювачем. Зруйновані перекриття між горищем та 2-м поверхом будівлі.

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"Під час ліквідації пожежі у палаючому приміщенні загинули двоє рятувальників. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, площа пожежі склала 400 кв. м, існувала загроза поширення вогню.