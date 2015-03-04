Площа пожежі на Саксаганського - 400 кв. м, є загроза поширення вогню - ДСНС

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Як зазначається, 4 березня о 10.30 в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС надійшла інформація про загорання 2-поверхового офісного будинку по вул. Саксаганського, 38. За вказаною адресою відразу були направлені рятувальні підрозділи.

«Після прибуття вогнеборців встановлено, що площа пожежі складає близько 400 кв. м й існує загроза поширення вогню далі», - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ центрі Києва сталася пожежа, через дим перекрили кілька вулиць (фоторепортаж)

На місці працює 19 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, а також близько 100 чоловік особового складу.

За попередніми даними, пожежа виникла під дахом. Гасіння пожежі ускладнюється наявністю великої кількості дерев'яних конструкцій та елементів, а також утеплювачем, що горить.

На даний час ліквідація пожежі триває.