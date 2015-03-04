У центрі Києва горить ресторан, ЗМІ повідомляють про загибель двох рятувальників

Рух по вулиці Саксаганського від Горького до Володимирської повністю перекритий, повідомляє Сегодня.

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Також повідомляється, що під час гасіння пожежі на вулиці Саксаганського загинули двоє пожежників. Про це видання повідомляє із посиланням на ДСНС Києва. Пожежники, що загинули, гасили пожежу на даху, ризикуючи життям. Гасіння пожежі триває.

Нагадаємо, 23 лютого УНІАН повідомляв, що в Києві біля кінотеатру "Київська Русь" горить будівля.