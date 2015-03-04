У центрі Києва горить ресторан, ЗМІ повідомляють про загибель двох рятувальників
12:55, 04 березня 2015Київ
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На вул. Саксаганського, 38 горить ресторан "Катюша".
На Саксаганського, 38 горить ресторан "Катюша" / скріншот відео youtube
Рух по вулиці Саксаганського від Горького до Володимирської повністю перекритий, повідомляє Сегодня.
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Також повідомляється, що під час гасіння пожежі на вулиці Саксаганського загинули двоє пожежників. Про це видання повідомляє із посиланням на ДСНС Києва. Пожежники, що загинули, гасили пожежу на даху, ризикуючи життям. Гасіння пожежі триває.
Нагадаємо, 23 лютого УНІАН повідомляв, що в Києві біля кінотеатру "Київська Русь" горить будівля.
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