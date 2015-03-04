Керівництво метро просить міліцію розібратися з волонтерами, які просять гроші у пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КП «Київський метрополітен».

«Працівники нашого підприємства не мають жодних повноважень та механізмів впливу на осіб, які збирають пожертви у пасажирів, називаючись представниками благодійних фондів. Тому ми звернулися до правоохоронних органів з проханням взяти це питання на контроль, оскільки щодня отримуємо багато нарікань від пасажирів на законність такої діяльності», - повідомила керівник прес-служби столичної підземки Наталія Макогон.

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