На червоній гілці метро в Києві сталися перебої з рухом поїздів: на "Вокзальній" зупинився потяг
10:59, 04 березня 2015Київ
3171оновлено
О 10:22 станції «Університет», «Вокзальна» та «Політехнічний інститут» були тимчасово зачинені для пасажирів.
Червоною гілкою потяги курсували частково / Фото УНІАН
4 березня о 10:09 через технічну несправність рухомого складу на станції «Вокзальна» Святошинсько-Броварській лінії тимчасово було призупинено рух поїздів.
Про це повідомляється на сайті Київського метрополітену.
Читайте такожКерівництво метро просить міліцію розібратися з волонтерами, які просять гроші у пасажирів
Оперативно було організовано рух поїздів між станціями «Академмістечко» – «Шулявська» та «Лісова» – «Хрещатик». О 10:22 станції «Університет», «Вокзальна» та «Політехнічний інститут» були тимчасово зачинені для пасажирів.
Після зняття несправного поїзда, о 10:40 рух поїздів та роботу зачинених станцій на Святошинсько-Броварській лінії було відновлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter