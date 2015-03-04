Почалося засідання Київради, в порядку денному - понад 90 проектів

Як передає кореспондент УНІАН, відкрив засідання мер столиці Віталій Кличко.

Згідно з порядком денним сьогоднішнього засідання, на розгляд депутатів винесено понад 90 проектів рішень, серед яких - зміни до бюджету столиці і програми соціально-економічного розвитку міста на поточний рік.

На початку засідання за пропозицією Кличка депутати вшанували пам’ять вбитого 27 лютого у Москві російського опозиціонера Бориса Нємцова "як великого патріота Росії та України".

Читайте такожКиївраді рекомендують перейменувати всі вулиці ЛенінаЯк повідомляв УНІАН, 3 березня секретар Київради Олексій Резніков заявив, що 4 березня Київрада може розглянути зміни до бюджету столиці на поточний рік з урахуванням внесених Верховною Радою змін до державного бюджету на 2015 рік.

4 лютого Київрада ухвалила бюджет міста на 2014 рік: доходи в сумі 20,1 млрд грн, загальний обсяг видатків - 19,8 млрд грн.