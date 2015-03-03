Кличко наказав очистити Київ від незаконних будівництв

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

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"Ми зараз знаходимося на Ленінградській площі. Позаду мене - недобудова, на яку відсутня дозвільна документація. Власник будівлі нібито існує, але ми його знайти не можемо. Ця будівля довгий час псує зовнішній вигляд мікрорайону, жодних документів на неї не існує, ніяких коштів бюджет не отримує. Тому у нас є всі підстави, щоб почати демонтаж цієї будівлі", - наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що сьогодні в Києві велика кількість незаконних будівництв, на які відсутня дозвільна документація і які зведені або зводяться з порушенням всіх норм.

"Всі знають, як раніше розбазарювалася київська земля: коли її самовільно привласнювали деякі "діячі", а корумповані чиновники їм у цьому допомагали. Ми ці схеми прикрили. І поступово, крок за кроком, наводимо порядок. І далі будемо очищати Київ від незаконних забудов, - підкреслив Віталій Кличко. - Варто зауважити, що бюджету міста це коштує недешево. Потрібно примушувати власників цих будівель демонтувати їх за свій рахунок, а не за рахунок бюджету".

Відповідаючи на питання щодо впорядкування руху на Ленінградській площі, мер розповів, що, згідно з планом реконструкції, на Ленінградській площі найближчим часом збираються побудувати нову транспортну розв'язку.